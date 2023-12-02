Во «Внуково» и «Кольцово» появится автоматический паспортный контроль
Автоматизированные системы паспортного контроля появятся в 2024 году в московском аэропорту «Внуково» и екатеринбургской авиагавани «Кольцово». Об этом заявил министр транспорта РФ Виталий Савельев в интервью ТАСС.
Как отметил глава Минтранса, новинка призвана сократить время прохождения пограничного контроля для удобства пассажиров. Планируется, что система будет в специализированной кабине сканировать и проверять паспортные данные гражданина без участия пограничника.
«В следующем году ею оснастят воздушные пункты пропуска во Внуково и Кольцово», — указал Савельев.
Автоматизированная система контроля уже работает в аэропорту «Шереметьево».
Ранее первый замдиректора — глава Погранслужбы ФСБ Владимир Кулишов заявлял, что систему для автоматического оформления пассажиров планируется установить по меньшей мере в шести аэропортах, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru