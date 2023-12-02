Во «Внуково» и «Кольцово» появится автоматический паспортный контроль

Как отметил глава Минтранса, новинка призвана сократить время прохождения пограничного контроля для удобства пассажиров. Планируется, что система будет в специализированной кабине сканировать и проверять паспортные данные гражданина без участия пограничника.

«В следующем году ею оснастят воздушные пункты пропуска во Внуково и Кольцово», — указал Савельев.

Автоматизированная система контроля уже работает в аэропорту «Шереметьево».

Ранее первый замдиректора — глава Погранслужбы ФСБ Владимир Кулишов заявлял, что систему для автоматического оформления пассажиров планируется установить по меньшей мере в шести аэропортах, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

