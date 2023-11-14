В аэропорту Шереметьево появился комплекс для противодействия беспилотникам

Отмечается также, что для идентификации целей и повышения эффективности системы планируется применять не имеющее аналогов программное обеспечение Лаборатории Касперского с использованием искусственного интеллекта.

С начала военной операции, которую Россия проводит на Украине, из-за атак беспилотников аэропорты Москвы Шереметьево, Домодедово и Внуково неоднократно задерживали самолеты на прилет и вылет.



