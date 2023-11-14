В аэропорту Шереметьево появился комплекс для противодействия беспилотникам
Аэропорт «Шереметьево» заявил об установке комплекса для обнаружения и противодействия беспилотникам. В пресс-релизе воздушной гавани говорится, что речь идет о радиолокационно-оптическом комплексе «ЕНОТ-СД». Он способен автоматически обнаруживать низколетящие цели, верифицировать их по видеоизображению и противодействовать путем создания помех.
Отмечается также, что для идентификации целей и повышения эффективности системы планируется применять не имеющее аналогов программное обеспечение Лаборатории Касперского с использованием искусственного интеллекта.
С начала военной операции, которую Россия проводит на Украине, из-за атак беспилотников аэропорты Москвы Шереметьево, Домодедово и Внуково неоднократно задерживали самолеты на прилет и вылет.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru