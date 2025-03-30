Во Владивостоке застряли свыше 150 школьников из соседних регионов

Во Владивостоке застряли свыше 150 школьников из Магаданской и Сахалинской областей, а также из Камчатского и Хабаровского краев. Об этом сообщили в правительстве Приморского края.

Согласно другой информации, речь идет о примерно 100 путешественниках, в том числе сопровождающих детей. По факту мошеннических действий возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).

Известно, что дети должны были поехать в Китай, однако туристическая компания не выполнила своих обязательств. По данным прокуратуры Приморья, часть туристов не смогла покинуть территорию страны из-за того, что предприниматель не купил им путевки.