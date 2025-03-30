Во Владивостоке застряли свыше 150 школьников из соседних регионов

Во Владивостоке застряли свыше 150 школьников из Магаданской и Сахалинской областей, а также из Камчатского и Хабаровского краев. Об этом сообщили в правительстве Приморского края.

Согласно другой информации, речь идет о примерно 100 путешественниках, в том числе сопровождающих детей. По факту мошеннических действий возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).

Известно, что дети должны были поехать в Китай, однако туристическая компания не выполнила своих обязательств. По данным прокуратуры Приморья, часть туристов не смогла покинуть территорию страны из-за того, что предприниматель не купил им путевки.

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В правительстве рассказали, что для школьников были организованы проживание, питание и досуг. Представители «Движения Первых», «Юнармии» и волонтеры также оказывают поддержку детям, добавила зампредседателя Правительства, министр образования Приморского края Эльвира Шамонова.

По данным источника, в настоящий момент власти решают вопрос о предоставлении трансфера детям, которые не смогут самостоятельно вернуться домой до 4 апреля. К тому же, правительству удалось организовать допвагон в поезде для детей из Хабаровского края, которые совсем скоро отправятся домой, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Вяткин
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