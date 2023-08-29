Во Владивостоке за сутки выпало 42% нормы месячных осадков

За сутки во Владивостоке выпало 73 миллиметра осадков, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя мэрии города.

Вильфанд: В некоторых регионах РФ ожидаются заморозки

При этом уточняется, что месячная норма осадков в дальневосточной столице составляет 176 миллиметров.

Ранее в регионе было объявлено штормовое предупреждение из-за приближения циклона с усилением ветра до 24 метров в секунду, а на самых - порывами до 27-32 метров в секунду.

Во большинстве районов Приморья с утра вторника льет дождь, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Виталий Аньков
ТЕГИ:ОсадкиВладивосток

Горячие новости

Все новости

партнеры