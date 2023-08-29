Во Владивостоке за сутки выпало 42% нормы месячных осадков
29 августа 202321:04
За сутки во Владивостоке выпало 73 миллиметра осадков, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя мэрии города.
При этом уточняется, что месячная норма осадков в дальневосточной столице составляет 176 миллиметров.
Ранее в регионе было объявлено штормовое предупреждение из-за приближения циклона с усилением ветра до 24 метров в секунду, а на самых - порывами до 27-32 метров в секунду.
Во большинстве районов Приморья с утра вторника льет дождь, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru