Вильфанд: в некоторых региона РФ ожидаются заморозки

Похолодание до минус 1 градуса ночью возможно в Нижегородской области до конца августа, сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

Синоптик Позднякова рассказала о погоде в Москве 1 сентября

Также заморозки прогнозируются на юге Урала и в Забайкалье. При этом на юге европейской России и в регионах Сибирского федерального округа температура продолжит быть выше нормы.

Ранее в Москве выпало рекордное количество осадков, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПогодаРоман ВильфандЗаморозки

Горячие новости

Все новости

партнеры