Вильфанд: в некоторых региона РФ ожидаются заморозки
29 августа 202305:27
Похолодание до минус 1 градуса ночью возможно в Нижегородской области до конца августа, сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.
Также заморозки прогнозируются на юге Урала и в Забайкалье. При этом на юге европейской России и в регионах Сибирского федерального округа температура продолжит быть выше нормы.
Ранее в Москве выпало рекордное количество осадков, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru