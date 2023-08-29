Вильфанд: в некоторых региона РФ ожидаются заморозки

Также заморозки прогнозируются на юге Урала и в Забайкалье. При этом на юге европейской России и в регионах Сибирского федерального округа температура продолжит быть выше нормы.

Ранее в Москве выпало рекордное количество осадков, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

