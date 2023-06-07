Во Владивостоке пропали два гражданина КНДР
7 июня 202306:21
Следственный комитет России инициировал уголовное дело после исчезновения во Владивостоке матери и сына, сообщает ведомство.
Речь идет предположительно о членах семьи дипломатического работника генконсульства КНДР в приморской столице. Дело взято на контроль в центральном аппарате ведомства.
В СМИ публиковались сведения об исчезновении 4 июня женщины и ее 15-летнего сына. Позже в социальных сетях распространился призыв к жителям города помочь с поисками двух граждан.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Россия нанесла удар по позициям трех украинских бригад
- Во Владивостоке пропали два гражданина КНДР
- В Мариуполе нашли тело женщины с вырезанной свастикой
- Автоэксперт ожидает падение цен на китайские автомобили в России
- СМИ: ВСУ намерены размещать солдат в школах
- Возле затопленного города Алёшки горят леса
- Россия нанесла удар высокоточным оружием по центру принятия решений ВСУ
- Роспотребнадзор: изъято 37,6 тысячи литров напитка «Мистер Сидр» по всей стране
- Зеленский: Запад планирует передать «мощное» количество F-16
- Байден заявил, что США продолжат помогать Украине после разрушения дамбы Каховской ГЭС
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru