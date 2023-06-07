Во Владивостоке пропали два гражданина КНДР

Следственный комитет России инициировал уголовное дело после исчезновения во Владивостоке матери и сына, сообщает ведомство.

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Речь идет предположительно о членах семьи дипломатического работника генконсульства КНДР в приморской столице. Дело взято на контроль в центральном аппарате ведомства.

В СМИ публиковались сведения об исчезновении 4 июня женщины и ее 15-летнего сына. Позже в социальных сетях распространился призыв к жителям города помочь с поисками двух граждан.

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:КНДРВладивосток

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