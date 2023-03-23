Спасатели прекратили поиски провалившихся под лед брата и друга основателя Cream Soda

Подводный дрон не помог обнаружить утонувших в Волге мужчин из-за мутной воды - его видимость была в пределах метра. Также спасатели отметили, что в реке снова увеличилось течение.

Отмечается, что тела Георгия Киселева и Романа Свиргунова искали на протяжении трех суток.

Ранее заслуженный спасатель России, советник начальника «Мособлпожспаса» Игорь Томчук в беседе с НСН назвал особенность самых опасных рек в зимний период.