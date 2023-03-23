Спасатели прекратили поиски провалившихся под лед брата и друга основателя Cream Soda
Спасатели прекратили поиски брата и друга основателя группы Cream Soda Дмитрия Свиргунова, сообщает 76.ru,
Подводный дрон не помог обнаружить утонувших в Волге мужчин из-за мутной воды - его видимость была в пределах метра. Также спасатели отметили, что в реке снова увеличилось течение.
Отмечается, что тела Георгия Киселева и Романа Свиргунова искали на протяжении трех суток.
Ранее заслуженный спасатель России, советник начальника «Мособлпожспаса» Игорь Томчук в беседе с НСН назвал особенность самых опасных рек в зимний период.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru