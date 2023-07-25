Во Владивостоке порядка 120 домов остались без света из-за обрыва проводов парусной яхтой
Во владивостокском районе Эгершельд порядка 120 многоквартирных домов остались без света из-за аварии на электросетях, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Приморских электрических сетей».
По информации агентства, причиной ЧП стало повреждение проводов мачтой парусной яхты.
В настоящий момент энергетики решают вопрос перевода оставшихся без света жителей на резервные источники питания. В пресс-службе «Приморских электрических сетей» заверили, что специалисты восстановят электроснабжение в течение четырех часов.
Ранее член комитета Торгово-промышленной палаты России по ЖКХ Константин Крохин в беседе с НСН заявил, что уже сегодня ресурсоснабжающие компании имеют право после двух месяцев задержки платежей со стороны управляющих компаний перейти на прямые расчеты с населением, однако зачастую не делают этого, будучи частью коррупционных схем, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН»
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru