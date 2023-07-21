«Пчелы против меда»: В России выступили против введения спецсчетов для оплаты ЖКУ

Ранее стало известно, что Минстрой России по поручению вице-премьера Марата Хуснуллина разрабатывает изменения, согласно которым появятся специальные счета для оплаты коммунальных услуг в России. Отмечается, что сегодня жильцы перечисляют деньги управляющей компании и не имеют возможности проверить, используются ли они по назначению. Со спецсчетов управляющие компании смогут переводить деньги только тем организациям, которые поставляют в дома воду, тепло и электричество. Крохин усомнился в том, что нововведение поможет решить ситуацию.

«Уже сегодня граждане могут провести общее собрание и перейти на прямые договоры и расчеты с ресурсниками. Если управляющая компания задерживает более двух месяцев подряд платежи ресурсоснабжающим компаниям, то сами ресурсники имеют право без всякого собрания своим решением и уведомлением перейти на прямые договоры и прямые расчеты с населением. Однако данная возможность не пользуется спросом у самих ресурсников. С одной стороны, инициатива Минстроя объясняется возросшей проблемой воровства платежей за коммунальные услуги со стороны управляющих компаний. Но, как правило, это либо государственные и муниципальные управляющие компании, которые находятся под контролем публичных властей, либо это частные компании, бенефициарами которых являются сами чиновники. Чаще всего это целая коррупционная схема», — сказал Крохин.

По мнению собеседника НСН, в подобной схеме замешана крупнейшая российская теплоснабжающая компания «МОЭК».

«Если посмотреть на ее сайт с 2019 года, мы увидим, что “плохие” долги составляли от 5 до 10 млрд рублей в зависимости от сезона и года. Когда мы посмотрим структуру долгов, то мы увидим, что большинство должников представляют либо крупные строительные холдинги (например, “ПИК”), либо крупные предприятия вроде фирмы “Юнисервис”, связанной с “Интеко”. “МОЭК” не воспользовалась своим правом через два месяца перейти на прямые расчеты и договоры с населением, чтобы предотвратить накопление долга. Она спокойно дождалась, когда крупнейшие должники накопят миллиардные долги, уйдут в банкротство и ничего не вернут. Часто имеет место сговор самих ресурсников, которые воруют деньги у госкомпаний. Большинство ресурсоснабжающих компаний являются “дочками” госпредприятий. Эту схему надо разбить», — добавил он.

Крохин отметил, что предложение Минстроя — попытка сымитировать бурную деятельность.

«Они хотят приватизировать прибыль, а убытки оставить у управляющей компании. Напомню: при переходе на прямые расчеты надо брать на себя обязательства по работе с населением. А в случае реализации инициативы министерства будет изменен порядок: весь недобор денежных средств за услуги ЖКХ ляжет на плечи управляющих компаний. Возникает логичный вопрос: какими ресурсами и средствами воспользуются управляющие компании? Получается, что они заберут деньги, но при этом не берут на себя никаких обязательств перед населением, не будут решать проблемы жильцов. Не везде вода чистая, не везде налажено стабильное электроснабжение, не везде в домах тепло, не везде горячая вода надлежащей температуры. Сегодня этот вопрос сегодня замыкается на управляющих компаниях, которые, с одной стороны, получают жалобы от населения, с другой стороны, должны профессионально требовать исполнения законодательства со стороны ресурсоснабжающих организаций», — заявил эксперт.

В заключение собеседник НСН подчеркнул, что количество недобросовестных управляющих компаний возросло после введения лицензирования в 2015 году.

«Рынок зачистили от независимых добросовестных компаний. Проверять тем, кто остался, надо прежде всего самих себя. Инициатива Минстроя — это борьба пчел против меда. Никто не заинтересован в прозрачности и открытости рынка и повышении конкуренции, ведь это уменьшит коррупционный доход всей созданной в 2015 году вертикали. Она ежемесячно генерирует нам проблемы — низкое качество работ, воровство коммунальных ресурсов, подделка протоколов собраний и завоз нелегальных мигрантов. Мы движемся к катастрофе в сфере управления ЖКХ. Отчуждение людей от вопросов управления общим имуществом, от возможности влиять на повышение качества, на снижение тарифа — причина минимального доверия к органам власти. Доходы населения падают, качество услуг снижается, объемы воровства растут, и никто даже не скрывает своих попыток воровать», — подытожил он.

Ранее Крохин заявил, что для того, чтобы обязать россиян впускать работников ЖКХ в свои квартиры и дома, необходимо изменить Конституцию. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

