Во Владивосток прибыла главная икона ВМФ

Икона «Святой апостол Андрей Первозванный», который считается духовным покровителем и наставником русских моряков, доставлена в Покровский собор во Владивостоке. Об этом сообщает пресс-служба ВВО по Тихоокеанскому флоту (ТОФ) в субботу, 15 февраля.

«Во Владивосток из Североморска самолетом военно-транспортной авиации доставлена главная икона Военно-морского флота России - образ святого апостола Андрея Первозванного. После встречи в аэропорту "Кневичи" святыню в сопровождении автомашин ВАИ перевезли в Покровский собор столицы Приморского края», - цитирует ТАСС официальное сообщение.