Во Владивосток прибыла главная икона ВМФ
Икона «Святой апостол Андрей Первозванный», который считается духовным покровителем и наставником русских моряков, доставлена в Покровский собор во Владивостоке. Об этом сообщает пресс-служба ВВО по Тихоокеанскому флоту (ТОФ) в субботу, 15 февраля.
«Во Владивосток из Североморска самолетом военно-транспортной авиации доставлена главная икона Военно-морского флота России - образ святого апостола Андрея Первозванного. После встречи в аэропорту "Кневичи" святыню в сопровождении автомашин ВАИ перевезли в Покровский собор столицы Приморского края», - цитирует ТАСС официальное сообщение.
На молебне о процветании российского флота присутствовали более 100 военнослужащих Тихоокеанского флота РФ.
Отмечается, что доступ к иконе «Святой апостол Андрей Первозванный» открыт в Покровском соборе Владивостока до 25 февраля. Затем икону отправят на Камчатку, откуда она снова вернется во Владивосток - до 20 марта.
Ранее бывший начальник штаба Черноморского флота ВМФ России Пётр Святашов в эфире НСН рассказал, что на самом деле делал «Спасатель Демидов», обнаружив американский авианосец «Гарри Трумэн». Военачальник отметил, что российские моряки вели стандартное наблюдение за иностранным кораблем, допустимое международными правилами.
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