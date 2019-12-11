Вице-адмирал: Наши корабли не «охотятся» в морях, а выполняют боевые задачи

«Слово «охота» применяется только в лесу, горах и степи, в море это слово не приемлемо. Потому что это слово подменяется разведкой, наблюдением за кораблями, которые занимаются своей деятельностью, в частности, за авианосцем, что допускается всеми международными правилами. Естественно, если у любого корабля будут средства, чтобы вести подводное и надводное, визуальное, радиотехническое наблюдение [то он будет это делать]. Здесь ничего охотничьего нет. Каждый корабль, если обнаружил иностранное судно, сообщит о нем [руководству] – координаты, название, курс. То есть, такое наблюдение ведется и, мы обязаны это делать. С космоса точно также ведется контроль за всеми объектами», - рассказал Святашов.

Например, в сентябре НСН сообщала, что Черноморский флот России ведет постоянное наблюдение за судном Yuma Военно-морских сил США.

