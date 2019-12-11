Вице-адмирал: Наши корабли не «охотятся» в морях, а выполняют боевые задачи
Бывший начальник штаба Черноморского флота ВМФ России в эфире НСН рассказал, что на самом деле делал «Спасатель Демидов», обнаружив американский авианосец «Гарри Трумэн».
В Средиземном море российское многофункциональное аварийно-спасательное судно «Спасатель Демидов» якобы «охотилось» за американским авианосцем «Гарри Трумэн». Об этом заявил итальянский портал ItaMilRadar, который занимается отслеживанием военных полетов и кораблей, в том числе и в Средиземном море. Автор материала задается вопросом – могло ли российское судно прослушивать коммуникации американского корабля при помощи своего оснащения.
Бывший начальник штаба Черноморского флота ВМФ России Пётр Святашов в беседе с НСН рассказал о целях сопровождения «Спасателем Демидовым» авианосца США.
«Слово «охота» применяется только в лесу, горах и степи, в море это слово не приемлемо. Потому что это слово подменяется разведкой, наблюдением за кораблями, которые занимаются своей деятельностью, в частности, за авианосцем, что допускается всеми международными правилами. Естественно, если у любого корабля будут средства, чтобы вести подводное и надводное, визуальное, радиотехническое наблюдение [то он будет это делать]. Здесь ничего охотничьего нет. Каждый корабль, если обнаружил иностранное судно, сообщит о нем [руководству] – координаты, название, курс. То есть, такое наблюдение ведется и, мы обязаны это делать. С космоса точно также ведется контроль за всеми объектами», - рассказал Святашов.
Например, в сентябре НСН сообщала, что Черноморский флот России ведет постоянное наблюдение за судном Yuma Военно-морских сил США.
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