Во Владимирской области ведутся поиски троих пропавших мальчиков

В Покрове Владимирской области ведутся поиски 12-летнего Виктора Чуваева и 11-летнего Виктора Вознова, сообщает «РЕН ТВ».

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Местонахождение детей неизвестно с 14 сентября. Также появилась информация об исчезновении третьего ребенка.

Тем временем, полиция задержала мужчину, который подозревается в убийстве 9-летней девочки в Орловской области.

Отмечается, что ранее мужчину задержали по подозрению в изнасиловании другого ребенка.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Владимирская ОбластьДети
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