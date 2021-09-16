Во Владимирской области ведутся поиски троих пропавших мальчиков

Местонахождение детей неизвестно с 14 сентября. Также появилась информация об исчезновении третьего ребенка.

Тем временем, полиция задержала мужчину, который подозревается в убийстве 9-летней девочки в Орловской области.

Отмечается, что ранее мужчину задержали по подозрению в изнасиловании другого ребенка.

