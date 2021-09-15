Задержан подозреваемый в убийстве 9-летней девочки под Орлом
Полиция задержала мужчину, который подозревается в убийстве 9-летней девочки в Орловской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МВФ РФ.
Отмечается, что ранее мужчину задержали по подозрению в изнасиловании другого ребенка. По данным источника агенства, задержанный мужчина проживал по соседству с убитой девочкой.
Поиски девочки велись три месяца с момента поступления заявления о ее пропаже 18 июня. В поисковой операции принимали участие свыше 300 сотрудников органов правопорядка, МЧС и волонтеров. Тело девочки было найдено в подвале дома в селе Казарь.
Уголовное дело возбуждено по статье «Убийство».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,2 млн+18 841 / сут.
Умерли
195 тыс.+792 / сут.
Выздоровели
6,4 млн+17 039 / сут.
- Задержан подозреваемый в убийстве 9-летней девочки под Орлом
- Пять человек погибли на юге Франции во время шторма на море
- У самолета с рейсом Йошкар-Ола - Москва произошел отказ двигателя
- Apple сняла с продажи две модели iPhone после презентации новинок
- Суд арестовал дезинсектора по делу о смертельном отравлении арбузом
- «Спартак» проиграл матч с варшавской «Легией»
- Собянин подвел итоги программы благоустройства Москвы в 2021 году
- Арестованы мигранты по обвинению в насилии и убийстве пенсионерки в Подмосковье
- Журнал Time внес Навального и Бритни Спирс в список самых влиятельных людей мира
- СМИ: израильский антипрививочник умер от COVID-19
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru