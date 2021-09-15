Задержан подозреваемый в убийстве 9-летней девочки под Орлом

Отмечается, что ранее мужчину задержали по подозрению в изнасиловании другого ребенка. По данным источника агенства, задержанный мужчина проживал по соседству с убитой девочкой.

Поиски девочки велись три месяца с момента поступления заявления о ее пропаже 18 июня. В поисковой операции принимали участие свыше 300 сотрудников органов правопорядка, МЧС и волонтеров. Тело девочки было найдено в подвале дома в селе Казарь.

Уголовное дело возбуждено по статье «Убийство».

