СК: В Белгородской области нашли пропавших школьников
Живыми найдены в Старом Осколе двое младших школьников, пропавших ранее в Белгородской области.
Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на представителя Следственного комитета.
Утром в субботу следователи начали проверку в селе Голофеевка в Белгородской области в связи с пропажей двух мальчиков 10 и 11 лет. Выяснилось, что дети исчезли, поссорившись с отцом. Школьники забрали из дома деньги. Оба ребенка проживают в многодетной семье, младший из них уже убегал из дома ранее, пишет Газета.ru.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,1 млн+0 / сут.
Умерли
191 тыс.+0 / сут.
Выздоровели
6,4 млн+0 / сут.
- В Роспотребнадзоре оценили вероятность отмены масочного режима
- Роспотребнадзор прокомментировал данные о блокировке смартфонов Xiaomi в Крыму
- В Енисее обнаружили пустой резервуар для нефтепродуктов
- СК: В Белгородской области нашли пропавших школьников
- Бесплотные попытки. Украина бредит американскими санкциями против «Северного потока-2»
- Мурашко отметил снижение употребления алкоголя в РФ за последние 10 лет
- Гарри Бардин отмечает 80-летие
- Путин считает, что Москва меняется, но сохраняет неповторимость
- Путин отметил хорошие показатели развития Москвы
- В новом Сквере Победы в Некрасовке установили на постамент танк Т-34
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru