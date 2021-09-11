СК: В Белгородской области нашли пропавших школьников

Живыми найдены в Старом Осколе двое младших школьников, пропавших ранее в Белгородской области.

В Петербурге разыскивают двух второклассниц, которые ушли на прогулку и не вернулись

Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на представителя Следственного комитета.

Утром в субботу следователи начали проверку в селе Голофеевка в Белгородской области в связи с пропажей двух мальчиков 10 и 11 лет. Выяснилось, что дети исчезли, поссорившись с отцом. Школьники забрали из дома деньги. Оба ребенка проживают в многодетной семье, младший из них уже убегал из дома ранее, пишет Газета.ru.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:БелгородСледственный КомитетДетиПолиция
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