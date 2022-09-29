Во Владимире для незрячих туристов открыли тактильную модель Успенского собора

По словам министра культуры РФ Ольги Любимовой, реализация проекта позволила многим людям с инвалидностью ознакомиться с моделями объектов культурного наследия в городах «Золотого кольца» России. Она подчеркнула, что «Особый взгляд на "Золотое кольцо"» направлен на популяризацию культурного достояния России и создания возможностей для вовлечения людей с нарушениями зрения в культурную жизнь.

Так, Успенский собор был возведен во Владимире в 1158-1160 годах в качестве главного городского собора по заказу князя Андрея Боголюбского. Храм является единственным, где сохранились подлинные, документально подтвержденные фрески Андрея Рублева.

