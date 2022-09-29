Во Владимире для незрячих туристов открыли тактильную модель Успенского собора

Тактильную бронзовую модель Успенского собора открыли во Владимире, копию создали по проекту «Особый взгляд на "Золотое кольцо"», теперь объект культурного наследия ЮНЕСКО стал доступен для туристов с инвалидностью по зрению. Об этом сообщила пресс-служба благотворительного фонда Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт».

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По словам министра культуры РФ Ольги Любимовой, реализация проекта позволила многим людям с инвалидностью ознакомиться с моделями объектов культурного наследия в городах «Золотого кольца» России. Она подчеркнула, что «Особый взгляд на "Золотое кольцо"» направлен на популяризацию культурного достояния России и создания возможностей для вовлечения людей с нарушениями зрения в культурную жизнь.

Так, Успенский собор был возведен во Владимире в 1158-1160 годах в качестве главного городского собора по заказу князя Андрея Боголюбского. Храм является единственным, где сохранились подлинные, документально подтвержденные фрески Андрея Рублева.

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ФОТО: Фонд "Искусство, наука и спорт"
ТЕГИ:СоборРоссия
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