В Москве заработал первый Всероссийский центр для одаренных незрячих детей

Первый всероссийский центр для одаренных незрячих детей начал работу в Москве. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.

Как отметила зампред правительства, профессиональное сообщество не один год обсуждало идею открытия центра федерального значения, в котором будут учиться одаренные дети с нарушениями зрения из всех регионов страны.

«Ровно год назад, 1 сентября 2021 года, по итогам встречи с педагогами и учениками школы, мной было поручено проработать вопрос создания такого центра. Прошел год — и сегодня при активной поддержке правительства Москвы открывается всероссийский центр для обучающихся с нарушениями зрения, проявивших выдающиеся академические способности», — подчеркнула Голикова.

Уже в этом году в центре начнут обучение восемь школьников из Москвы, Башкортостана, Приморского края, Владимирской, Ивановской, Новосибирской и Ростовской областей. Ежегодно центр будет принимать по восемь новых учеников, дети будут выпускаться по итогу прохождения государственной итоговой аттестации по программам среднего общего образования.

Как отметила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, для столицы важно использовать свой опыт обучения незрячих школьников для работы с ребятами из регионов.

«Центр открыт на базе школы-интерната №1 - старейшего учреждения в городе, которое специализируется на обучении незрячих детей с 1882 года и выпускает медалистов, призеров и победителей московских и всероссийских олимпиад», — подчеркнула вице-мэр.

