Во Вьетнаме россиянка погибла при падении камней на туристический автобус

Россиянка погибла при падении камней на туристический автобус в провинции Ламдонг во Вьетнаме. Об этом заявил генеральный консул РФ в Хошимине Тимур Садыков в беседе с РИА Новости.

«Утром 8 декабря в районе перевала Дай Нинь... на туристический автобус с 11 пассажирами упали каменные глыбы из проходившей рядом строительной техники», - рассказал дипломат.

В результате ЧП погибла россиянка 1968 года рождения, еще двое граждан РФ получили травмы и были доставлены в больницы. Один из россиян в тяжелом состоянии.

