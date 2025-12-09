Во Вьетнаме россиянка погибла при падении камней на туристический автобус
Россиянка погибла при падении камней на туристический автобус в провинции Ламдонг во Вьетнаме. Об этом заявил генеральный консул РФ в Хошимине Тимур Садыков в беседе с РИА Новости.
«Утром 8 декабря в районе перевала Дай Нинь... на туристический автобус с 11 пассажирами упали каменные глыбы из проходившей рядом строительной техники», - рассказал дипломат.
В результате ЧП погибла россиянка 1968 года рождения, еще двое граждан РФ получили травмы и были доставлены в больницы. Один из россиян в тяжелом состоянии.
Ранее на Мальдивах российская туристка едва не лишилась пальцев во время купания с акулами.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Песков: Путин не намерен возрождать СССР
- В съемках ремейков советских фильмов не увидели творческой импотенции
- Потребление увеличилось: Чем обернулось ограничение продаж алкоголя в Вологде
- Песков: В Кремле знают о жалобах детей на блокировку Roblox
- Арктическую и Дальневосточную ипотеки расширили на вторичное жилье
- Депутат Смолин призвал государство «вложиться» в инженерное образование
- Подвох или экономия: Ювелиры заступились за «пустые» золотые украшения
- Минобороны РФ подтвердило крушение военно-транспортного самолета Ан-22
- Путин во вторник проведет заседание с членами СПЧ
- Без маржи: Москвичей напугали массовым закрытием ресторанов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru