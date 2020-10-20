Во многих российских школах увеличат длительность каникул
Большинство российских школ уходят на каникулы в плановом порядке, однако во многих учебных заведениях решено увеличить их длительность из-за обострения ситуации с коронавирусом. Об этом сообщил первый заместитель министра просвещения РФ Дмитрий Глушко в эфире телеканала «Россия-24».
Он уточнил, что длительность школьных каникул увеличивается от одной до двух недель.
Ранее в Минпросвещения сообщали, что переводить школы на дистанционное обучение из-за коронавируса не планируется.
Между тем, Институт прогрессивного образования выступил с инициативой ввести в России стандарт проведения дистанционного урока, сообщает RT.
Некоторые школьники стали получать от учебы больше удовольствия именно после перехода на дистанционный формат, заявила директор Фонда «Национальные ресурсы образования», эксперт ОНФ Татьяна Половкова на пресс-конференции НСН «Школьная удалёнка: Образование болеет коронавирусом?». По ее словам, дистанционка решила проблему буллинга в школах.
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