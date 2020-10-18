Минпросвещения: О локдауне в школах речи не идет

«Особо подчеркну, что ни о каком локдауне в системе образования речи не идёт, образовательный процесс сохраняется на территории всей России», — отметил министр.

Кравцов также отметил, что в регионах работа по защите здоровья людей продолжается на основе рекомендаций и требований органов здравоохранения и развития эпидемиологической ситуации, отмечает RT.

«Меры от региона к региону разнятся в зависимости от конкретной эпидемиологической ситуации», — сказал глава ведомства.

Ранее Кравцов напомнил, что в школах пока не планируется вводить дистанционное обучение на фоне пандемии коронавируса.

