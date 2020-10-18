Минпросвещения: О локдауне в школах речи не идет
В Минпросвещения РФ пока не предполагают вводить жёсткие ограничения в образовательных учреждениях в связи пандемией коронавируса, заявил ТАСС министр просвещения Сергей Кравцов.
«Особо подчеркну, что ни о каком локдауне в системе образования речи не идёт, образовательный процесс сохраняется на территории всей России», — отметил министр.
Кравцов также отметил, что в регионах работа по защите здоровья людей продолжается на основе рекомендаций и требований органов здравоохранения и развития эпидемиологической ситуации, отмечает RT.
«Меры от региона к региону разнятся в зависимости от конкретной эпидемиологической ситуации», — сказал глава ведомства.
Ранее Кравцов напомнил, что в школах пока не планируется вводить дистанционное обучение на фоне пандемии коронавируса.
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