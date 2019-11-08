Во Франции умер праправнук основателя дома Louis Vuitton

Праправнук основателя дома моды Louis Vuitton, модельер Патрик-Луи Виттон скончался во Франции. Как отмечает РИА Новости, ему было 68 лет. Причина смерти Патрика-Луи Виттона пока не называется.

Как напоминает «Свободная пресса», Патрик-Луи присоединился к Louis Vuitton в 1973 году, тем самым он продолжил семейную традицию. Как отмечает RT, впоследствии он стал дизайнером сундуков. Торговый дом был основан Луи Виттоном в 1854 году во Франции. Он специализируется на производстве чемоданов и сумок, модной одежды, парфюмерии и аксессуаров класса люкс под одноименной торговой маркой.