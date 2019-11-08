Во Франции умер праправнук основателя дома Louis Vuitton
Праправнук основателя дома моды Louis Vuitton, модельер Патрик-Луи Виттон скончался во Франции. Как отмечает РИА Новости, ему было 68 лет. Причина смерти Патрика-Луи Виттона пока не называется.
Как напоминает «Свободная пресса», Патрик-Луи присоединился к Louis Vuitton в 1973 году, тем самым он продолжил семейную традицию. Как отмечает RT, впоследствии он стал дизайнером сундуков. Торговый дом был основан Луи Виттоном в 1854 году во Франции. Он специализируется на производстве чемоданов и сумок, модной одежды, парфюмерии и аксессуаров класса люкс под одноименной торговой маркой.
Ранее НСН писала, что 19 февраля из жизни ушёл легендарный модельер Карл Лагерфельд. Ему было 85 лет. Причиной его смерти стал рак поджелудочной железы, сообщил французский журнал Public. 18 февраля, он был экстренно госпитализирован во французско-американскую больницу в Нейи-сюр-Сен. Ночью он скончался.
Российский и французский историк моды, телеведущий, почётный член Российской академии художеств Александр Васильев в беседе с НСН напомнил, что россиян с Карлом Лагерфельдом связывает больше, чем просто мода. Родители модельера ранее жили во Владивостоке.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Первый билет на поезд через Крымский мост куплен в Севастополе
- Напавший на журналистов сенатор избежал уголовного дела
- В центре Бишкека прогремели три взрыва. Есть пострадавшие
- Синоптики посулили москвичам «вишневую» зиму
- Подельник Кокорина и Мамаева вышел на свободу