«Париж сейчас в трауре»: Васильев – о смерти Лагерфельда

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Историк моды и телеведущий Александр Васильев в беседе с НСН напомнил, что россиян с Карлом Лагерфельдом связывает больше, чем просто мода.

Модельер и креативный директор французского модного дома Chanel Карл Лагерфельд умер в возрасте 85 лет. Об этом сообщает Le Figaro. Источник отмечает, что в течение последних недель он чувствовал себя плохо. В ночь на понедельник Лагерфельда экстренно госпитализировали, а сегодня утром легендарного модельера не стало. Причины его смерти пока не сообщаются.

Отмечается, что в конце января Карл Лагерфельд впервые не вышел на поклон в конце показа новой коллекции в Париже. Это событие не могло не остаться незамеченным, поскольку с 1983 года модельер никогда не пропускал выходов в финале дефиле дома Chanel. Позднее представители бренда объяснили произошедшее усталостью креативного директора.

В беседе с НСН российский и французский историк моды, телеведущий, почётный член Российской академии художеств Александр Васильев напомнил, что россиян с Карлом Лагерфельдом связывает больше, чем просто мода.

«Лагерфельд был очень талантливым и трудолюбивым дизайнером. Он был по рождению – немец, а душой – француз. Его замечательное трудолюбие стало поводом для его богатства. Он был богатейшим и знатнейшим из всех создателей моды, собрав уникальную коллекцию антиквариата 18-го столетия. Хочу отметить, что Карл был дорог каждому россиянину тем, что был тесно связан семейными узами с Россией. Его родители ранее жили во Владивостоке. И в начале 20-го века руководили крупным молочным предприятием. Дом семьи Лагерфельд по сей день стоит во Владивостоке. Проделав путь по транссибирской магистрали, эта семья переехала в Германию. Откуда лишь в 1952 году Карл Лагерфельд попадёт в Париж, будучи участником международного конкурса моды. Его организовал тогда знаменитый журнал Vogue. Среди участников также был молодой Ив Сен-Лоран и испанец Пако Рабан. Все они стали очень знаменитыми людьми в мире моды», - отметил собеседник НСН.

Александр Васильев подчеркнул, что Карл Лагерфельд прожил большую жизнь в моде. Долгое время он работал в доме Patou – сегодня малоизвестном, но знаменитом в довоенное время. А с начала 80-ых годов в доме Chanel.

«То есть, он проработал там почти 40 лет. А в мире моды – хороших 65 лет. Это очень большой срок. Надо отметить, что трудолюбие позволило Лагерфельду руководить не только домом Chanel, который известен на весь мир, но и своим собственным брендом Karl Lagerfeld, брендами Chloé и Fendi. Он создал свой стиль в одежде – это хвост с чёрным бантом, большие очки. Скромный чёрно-белый старик был притчей во языцех. Я уверен, что сейчас Париж в трауре. Это потеря. Но помните о том, что никто не вечен. Конечно, это будет ударом по продажам дома Chanel. А с другой стороны, взметнёт всё, что было сделано при нём, очень высоко. Он честно отработал свою славу и репутацию», - резюмировал историк моды.

Напомним, в 2010 году Карл Лагерфельд получил орден Почетного Легиона, за вклад в культуру и искусство Франции он был возведен в командоры ордена.

Модельер также известен, как создатель костюмов для театральных постановок и нескольких разновидностей духов (Chloé, KL, Jako), а также аромат с запахом книги — Лагерфельд известен своим пристрастием к чтению. Также он проявил свой невероятный талант в качестве дизайнера ювелирных изделий и фотографа.