Внук Шарля де Голля хотел бы получить гражданство РФ

Пьер де Голль, внук экс-президента Франции генерала Шарля де Голля, заявил, что хотел бы получить российское гражданство. Об этом он заявил ТАСС на полях Форума объединенных культур, который в четверг, 16 ноября, открылся в Санкт-Петербурге.

«Для меня было бы честью получить российское гражданство», - сказал де Голль.