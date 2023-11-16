Внук Шарля де Голля хотел бы получить гражданство РФ
Пьер де Голль, внук экс-президента Франции генерала Шарля де Голля, заявил, что хотел бы получить российское гражданство. Об этом он заявил ТАСС на полях Форума объединенных культур, который в четверг, 16 ноября, открылся в Санкт-Петербурге.
«Для меня было бы честью получить российское гражданство», - сказал де Голль.
Гость признался, что любит «глубокую и мощную культуру, интеллект и русский дух». По его мнению, Россия «предлагает большие возможности». Международный культурный форум проходит в Петербурге с 16 по 18 ноября после трехлетнего перерыва. В нем принимают участие тысячи экспертов в области культуры.
Ранее внук де Голля заявлял, что Запад якобы планировал «заговор» против России. Он утверждает, что об этом говорят количество и глубина антироссийских санкций. Также наследник знаменитой фамилии считает, что первыми «курок» в продолжающемся с 2014 года конфликте на Украине нажали США.
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