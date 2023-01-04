Внук де Голля заявил о «заговоре» Запада против России

«Количество и глубина санкций показывают, что все это было спланировано очень давно и что это, по сути, самая настоящая экономическая война, выгоду от которой получают американцы», — отметил де Голль.

Внук бывшего лидера Франции указал, что РФ не виновата в беспрецедентном экономическом и финансовом кризисе, ответственность за который ЕС и США пытаются переложить на Москву. По мнению де Голля, Россия «просто защищается»: против Москвы приняли «11000 санкций, плюс девятый пакет», пишет Ura.ru.

Кроме того, Пьер де Голль осудил замораживание активов РФ, отмечает RT. По мнению француза, такого «грабежа» народы не испытывали «со времен преследований евреев во время Второй мировой войны».

Также внук генерала де Голля отметил, что первыми «курок» в продолжающемся с 2014 года конфликте на Украине нажали США.

«Вторым поджигателем войны стала организация НАТО, так и не снявшая с повестки дня свои планы расширения на территорию Украины», — подчеркнул де Голль.

Пьер де Голль заключил, что Европа должна поддерживать хорошие отношения с Россией для сохранения стабильности в мире.

