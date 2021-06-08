«Внезапную» проверку Шойгу московского военкомата назвали пиар-акцией

Он не исключил, что после такой проверки руководителей военного комиссариата могут снять с должности.

«Еще со времен советской армии мы знаем, что после каждого мероприятия происходит наказание отличившихся и награждение непричастных. Мы живем в ситуации административного произвола. Кто будет разбираться, имел возможность конкретный военком показать товар лицом или не имел. Это и есть возвращение в советские времена», - считает эксперт.

Как видно на кадрах видео, Шойгу заходит в один из кабинетов и выражает недовольство тем, что в военкомате нет компьютеров.

«В этом нет ничего удивительного. Сама призывная система глубоко архаична. И ее автоматизация нестандартная задача. Представьте себе задачу оцифровать миллионы дел возможных резервистов, призывников, служивших в армии и так далее. Поэтому я подозреваю, что, видя безбрежность этой задачи, все понимающие люди исходили из того, что не существует она [информатизация] и не существует», - рассказал Гольц.

Военный эксперт объяснил, почему при нынешней системе призыва цифровизация невозможна.