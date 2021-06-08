«Внезапную» проверку Шойгу московского военкомата назвали пиар-акцией
По итогам инцидента, как и всегда, произойдет наказание отличившихся и награждение непричастных, считает военный обозреватель Александр Гольц.
Военный обозреватель Александр Гольц в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» назвал пиар-акцией внезапную проверку одного из московских военкоматов министром обороны России Сергеем Шойгу. Видео стало популярным в Сети после опубликования во вторник, 8 июня.
«Это чисто пиар-акции, которые очень любит господин Шойгу. Время от времени в российской армии устраиваются внезапные проверки, которые имеют две функции. Иногда это мероприятие, чтобы объяснить концентрацию войск, как это было в апреле. А иногда это чисто пиар-акция, которая должна продемонстрировать высокую боеготовность и роль министра и военачальников в ее поддержании», - уверен Гольц.
Он не исключил, что после такой проверки руководителей военного комиссариата могут снять с должности.
«Еще со времен советской армии мы знаем, что после каждого мероприятия происходит наказание отличившихся и награждение непричастных. Мы живем в ситуации административного произвола. Кто будет разбираться, имел возможность конкретный военком показать товар лицом или не имел. Это и есть возвращение в советские времена», - считает эксперт.
Как видно на кадрах видео, Шойгу заходит в один из кабинетов и выражает недовольство тем, что в военкомате нет компьютеров.
«В этом нет ничего удивительного. Сама призывная система глубоко архаична. И ее автоматизация нестандартная задача. Представьте себе задачу оцифровать миллионы дел возможных резервистов, призывников, служивших в армии и так далее. Поэтому я подозреваю, что, видя безбрежность этой задачи, все понимающие люди исходили из того, что не существует она [информатизация] и не существует», - рассказал Гольц.
Военный эксперт объяснил, почему при нынешней системе призыва цифровизация невозможна.
«Цифровизация всякий раз отступает, когда возникает желание сохранить архаичную советскую модель призыва. До сих пор российская армия предполагает в качестве угрозы мобилизовать миллионы резервистов, которые ранее прошли службу в армии. Это миллионы дел. Многие люди уехали давно. Это никого не волнует. Нужно сохранить мифическую веру, что в час этих людей можно мобилизовать. И когда вы сталкиваетесь с такой системой, то цифровизация это попытка установить на телеге двигатель внутреннего сгорания», - заявил специалист.
Ранее в 2019 году Сергей Шойгу заявил, что необходимо разобраться с формализмом военкоматов при работе с людьми, сообщило ФАН. Он пообещал, что всех должностных лиц, которые недостаточно хорошо несут свою службу, отправят в более «горячие» места.
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