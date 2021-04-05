«Незнание и стыд». Правозащитник поспорил с Минобороны о здоровье призывников

Руководитель правозащитной организации «Школа призывника» Алексей Табалов в эфире НСН назвал «игрой статистики» данные Министерства обороны об улучшающемся за последние годы здоровье призывников.

«Это игра статистики, на мой взгляд, потому что у нас страна с большими проблемами и в здравоохранении и экологии. Поэтому о том, что у нас растет число здоровой молодежи, я бы говорил с большой осторожностью. Большинство из тех, кто приходит в военкоматы, либо не предъявляет никаких претензий, либо не знает о своих заболеваниях. Это самая распространенная вещь среди молодежи от 18 до 23 лет: когда они горячи, молоды, сильны, то говорить о своих болячках на призывной комиссии перед другими не комильфо, стыдно, а потом эти болячки вылезают во время службы. Что касается тех, кто заявляет о своих проблемах со здоровьем, тут тоже все не так однозначно. Есть те, кто знает свои права, либо прибегает к помощи правозащитников, либо имеет серьезное заболевание. Они с горем пополам получают освобождение от военной службы, но есть и случаи, когда призывников при наличии серьезных болезней отправляют на военную службу», - заявил правозащитник.

Ранее главный военно-врачебный эксперт Минобороны Андрей Дацко в интервью «Известиям» заявил, что доля лиц призывного возраста, не имеющих отклонений и серьезных заболеваний, значительно выросла за последние годы. По его словам, если в 2010–2011 годах показатель годности был 67,7%, то сегодня он составляет 78%, то есть только у 22% призывников есть противопоказания для службы в армии.

Табалов отметил, что считает эти данными немного оптимистичными. Он также поспорил со словами эксперта Минобороны, который назвал одной из основных причин для «недопуска» в ряды вооруженных сил, проблемы призывников со зрением. Табалов акцентировал внимание на других болезнях.

«Те, кто обращаются в нашу правозащитную организацию с проблемами зрения, не имеют достаточных осложнений, чтобы получать освобождения от службы в армии. По моей практике в Челябинске очень распространены гипертонические заболевания, бронхиальная астма. Можно вспомнить недавнюю нашумевшую историю, когда призывника из московского региона забрали на службу, несмотря на неоднократно подтвержденную бронхиальную астму, и отправили на Дальний Восток. Сейчас он где-то там в больницах валяется. Зачем это делать, непонятно. Это заболевание стопроцентно непризывное, но людей по нескольку лет маринуют в военкоматах, давая отсрочки. Распространены заболевания костно-мышечного аппарата - плоскостопия, сколиозы, а также кожные заболевания - дерматиты, дерматозы», - рассказал эксперт.

Ранее зампред комитета по обороне Госдумы Юрий Швыткин в эфире НСН заявил, что Россия все быстрее движется к контрактной армии.

