«Приятного аппетита!» Шойгу нагрянул с проверкой в московский военкомат

Министр обороны России Сергей Шойгу пришел с внезапной проверкой в один из московских военкоматов. Видео появилось в Сети во вторник, 8 июня.

Видимо, его не ждали, он застал сотрудниц за столом с тарелками еды. Женщины, доедая, бросились признаваться Шойгу в любви.