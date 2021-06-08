«Приятного аппетита!» Шойгу нагрянул с проверкой в московский военкомат
Министр обороны России Сергей Шойгу пришел с внезапной проверкой в один из московских военкоматов. Видео появилось в Сети во вторник, 8 июня.
Видимо, его не ждали, он застал сотрудниц за столом с тарелками еды. Женщины, доедая, бросились признаваться Шойгу в любви.
Он отчитал сотрудников военкомата за отсутствие надлежащей техники, пишет Газета.ру. «У вас микроволновка есть, холодильник есть, а компьютеров, чтобы по электронке связаться с другим военкоматом, нет. Вы что, письма, как партизаны, в дупла засовываете? Это что за работа такая???» — возмутился министр.
Ранее в 2019 году Сергей Шойгу заявил, что необходимо разобраться с формализмом военкоматов при работе с людьми, сообщило ФАН. Он пообещал, что всех должностных лиц, которые недостаточно хорошо несут свою службу, отправят в более «горячие» места.
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