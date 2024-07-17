«Внешность важнее»: Милонов о сервисе знакомств с проверкой кредитов вместо фото
Виталий Милонов заявил НСН, что новый сервис для выбора партнера с жестким отбором на этапе регистрации не привлечет россиян.
Сайт знакомств без фото и с возможностью проверить кредитную историю партнера не привлечет россиян, так как внешность в отношениях важна, а деньги должны быть второстепенны, заявил НСН зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов.
В России готовят сервис знакомств «Спутник» с возможностью проверить наличие кредитов и налоговых задолженностей потенциального партнера. Приложение делают программисты из Мурманска, сообщили в пресс-службе платформы Национальной технологической инициативы (НТИ). Проект будет отличаться от конкурентов отсутствием выбора партнера по фото. Для регистрации пользователям предстоит пройти первичное анонимное анкетирование, а потом — расширенное, где рассказать о своей семье, а также провести видеосозвон с администрацией платформы. Милонов заявил, что внешность важнее денег.
«Не знаю, как этот проект будет реализован. В таком виде это, конечно, не очень привлекательная история. Создатели подобного рода сервисов услышали мой совет о том, что люди перестали доверять сервисам знакомств. Сервисы в этом виноваты сами, они теперь пытаются это как-то компенсировать. Но надо подумать, что нужно нашим людям. А людям нужен сервис без мошенников и проходимцев, а созвона люди будут стесняться. Общаться они готовы с потенциальным знакомым. Я не хочу создателей ругать, при желании можем с ними пообщаться и придумать, как сделать так, чтобы людям понравилось и было безопасно», - рассказал он.
По его словам, вопрос внешнего восприятия все-таки очень важен, никто не захочет строить отношения с «запущенным» партнером.
«А зачем тогда вообще знакомиться, если внешность не важна, а только деньги? Люди хотят общаться с тем, кто им нравится. Вопрос внешнего восприятия все-таки важен для отношений. Девушки и юноши сегодня бывают настолько запущенные, не следят за собой, бодипозитив и все такое», - заключил собеседник НСН.
Со своей стороны, первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая добавила, что у сервиса будут плюсы, которые заинтересуют определенную аудиторию.
«У этого сервиса должны быть какие-то другие плюсы, так как не так много людей, которые готовы выбирать партнера только по таким параметрам. Пока мы ничего об этом приложении не знаем, будем ждать деталей», - отметила она.
Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что создание раздела для знакомств на портале «Госуслуги» поможет идентифицировать людей и защитить пользователей от мошенников и «профурсеток», напоминает «Радиоточка НСН».
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