«Внешность важнее»: Милонов о сервисе знакомств с проверкой кредитов вместо фото

«Не знаю, как этот проект будет реализован. В таком виде это, конечно, не очень привлекательная история. Создатели подобного рода сервисов услышали мой совет о том, что люди перестали доверять сервисам знакомств. Сервисы в этом виноваты сами, они теперь пытаются это как-то компенсировать. Но надо подумать, что нужно нашим людям. А людям нужен сервис без мошенников и проходимцев, а созвона люди будут стесняться. Общаться они готовы с потенциальным знакомым. Я не хочу создателей ругать, при желании можем с ними пообщаться и придумать, как сделать так, чтобы людям понравилось и было безопасно», - рассказал он.

По его словам, вопрос внешнего восприятия все-таки очень важен, никто не захочет строить отношения с «запущенным» партнером.

«А зачем тогда вообще знакомиться, если внешность не важна, а только деньги? Люди хотят общаться с тем, кто им нравится. Вопрос внешнего восприятия все-таки важен для отношений. Девушки и юноши сегодня бывают настолько запущенные, не следят за собой, бодипозитив и все такое», - заключил собеседник НСН.

Со своей стороны, первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая добавила, что у сервиса будут плюсы, которые заинтересуют определенную аудиторию.

«У этого сервиса должны быть какие-то другие плюсы, так как не так много людей, которые готовы выбирать партнера только по таким параметрам. Пока мы ничего об этом приложении не знаем, будем ждать деталей», - отметила она.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что создание раздела для знакомств на портале «Госуслуги» поможет идентифицировать людей и защитить пользователей от мошенников и «профурсеток», напоминает «Радиоточка НСН».

