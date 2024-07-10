«Пишут первыми»: Специалист по нейросетям объяснил интерес мужчин к чат-ботам

Долгое общение с нейросетью может помешать построить отношения в реальной жизни, сказал НСН специалист по нейросетям Али Оздиев.

Нейросети научились поддерживать интересную беседу, а также способны проявлять инициативу, что часто привлекает и располагает собеседников, однако злоупотреблять таким общением не следует. Об этом в интервью НСН рассказал специалист по нейросетям Али Оздиев.

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Победительницей первого в мировой истории конкурса красоты «Мисс ИИ» была признана созданная искусственным интеллектом модель из Марокко Кенза Лейли. В ее соцсетях более 195 тысяч подписчиков, она может говорить на семи языках и круглосуточно общается с подписчиками, поражая их "красотой и скромностью". По словам Оздиева, нейросети действительно способны строить грамотный интересный диалог.

«Нейросети опасны настолько, насколько могут быть полезны. Безусловно, для некоторых людей они могут стать “виртуальным партнером”, от которого будет зависеть его эмоциональное состояние. У людей, которые строят отношения с виртуальными личностями, есть для этого, прежде всего, психологические причины, в частном случае - глубокий интерес к генеративным технологиям. Нейросети прекрасно могут строить диалог, не хуже, чем собеседник на сайте знакомств. При этом чат-боты стремительно развиваются и становятся все более эмпатичными. И самое главное: они могут писать первыми и активно проявлять инициативу, для некоторых мужчин это крайне важно из-за ряда стереотипов в обществе», - заявил он.

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Как добавил собеседник НСН, чрезмерное увлечение общением с чат-ботом может навредить.

«Представляется реальной гипотеза, что среди пользователей нейросетей будет появляться все больше людей, которые будут мыслить по принципу: “Если я могу регулярно и, когда мне удобно, общаться с виртуальной партнершей, которая полностью мне подходит, то зачем мне работать над отношениями с реальным человеком, где возникают реальные сложности?”. Генеративные технологии продолжат развиваться, и каждый человек должен сам нести ответственность за свое поведение в сети. При этом, если близкие замечают, что молодой человек днями напролет, например, в 35 лет общается с нейросетью, и не собирается в реальной жизни строить отношения, социализироваться, безусловно, стоит обратить на это внимание», - заключил он.

Ранее сексолог Керим Костоев рассказал «Радиоточке НСН», что на данный момент общение с нейросетью не представляет угрозу для пользователей. При этом рационально мыслящий человек не сможет влюбиться в искусственный интеллект.

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ФОТО: РИА Новости
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