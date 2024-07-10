«Пишут первыми»: Специалист по нейросетям объяснил интерес мужчин к чат-ботам

Победительницей первого в мировой истории конкурса красоты «Мисс ИИ» была признана созданная искусственным интеллектом модель из Марокко Кенза Лейли. В ее соцсетях более 195 тысяч подписчиков, она может говорить на семи языках и круглосуточно общается с подписчиками, поражая их "красотой и скромностью". По словам Оздиева, нейросети действительно способны строить грамотный интересный диалог.



«Нейросети опасны настолько, насколько могут быть полезны. Безусловно, для некоторых людей они могут стать “виртуальным партнером”, от которого будет зависеть его эмоциональное состояние. У людей, которые строят отношения с виртуальными личностями, есть для этого, прежде всего, психологические причины, в частном случае - глубокий интерес к генеративным технологиям. Нейросети прекрасно могут строить диалог, не хуже, чем собеседник на сайте знакомств. При этом чат-боты стремительно развиваются и становятся все более эмпатичными. И самое главное: они могут писать первыми и активно проявлять инициативу, для некоторых мужчин это крайне важно из-за ряда стереотипов в обществе», - заявил он.