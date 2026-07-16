Российский рынок акций обвалился на фоне геополитических рисков

Российский рынок акций пережил крупнейшую распродажу с сентября 2022 года. Индекс Мосбиржи снизился на 4,24% до отметки 2022,27 пункта по итогам основной сессии в четверг 16 июля. Это самое сильное однодневное падение с 26 сентября 2022 года, когда показатель потерял 7,49%, сообщает РБК.

На вечерних торгах обвал продолжился. Индекс IMOEX2, учитывающий дополнительные сессии, к 20:07 мск упал на 4,72% до 2005,1 пункта. Данное значение стало минимальным для индикатора с октября 2022 года.

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Управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Богдан Зварич связал массовые продажи с отсутствием позитивных изменений на геополитическом треке. По его мнению, давление на котировки также оказывают опасения относительно состояния экономики и пересмотр ожиданий по динамике ключевой ставки.

Частный инвестиционный консультант Андрей Кочетков в беседе с НСН рассказал, чем опасны «соревнования» с другими инвесторами на бирже.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Куденко
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