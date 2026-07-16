Российский рынок акций обвалился на фоне геополитических рисков
Российский рынок акций пережил крупнейшую распродажу с сентября 2022 года. Индекс Мосбиржи снизился на 4,24% до отметки 2022,27 пункта по итогам основной сессии в четверг 16 июля. Это самое сильное однодневное падение с 26 сентября 2022 года, когда показатель потерял 7,49%, сообщает РБК.
На вечерних торгах обвал продолжился. Индекс IMOEX2, учитывающий дополнительные сессии, к 20:07 мск упал на 4,72% до 2005,1 пункта. Данное значение стало минимальным для индикатора с октября 2022 года.
Управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Богдан Зварич связал массовые продажи с отсутствием позитивных изменений на геополитическом треке. По его мнению, давление на котировки также оказывают опасения относительно состояния экономики и пересмотр ожиданий по динамике ключевой ставки.
Частный инвестиционный консультант Андрей Кочетков в беседе с НСН рассказал, чем опасны «соревнования» с другими инвесторами на бирже.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Сын Жириновского обжаловал в КС норму установления отцовства
- Штрафы до полумиллиона: Как доказать игнорирование жалоб маркетплейсом
- В Польше готовят закон о режиме полной готовности к войне
- Ректор ГИТИСа раскрыл, как создать условия для работы мастеров
- Между качеством и ценой: Как бренды детской одежды борются за покупателя
- «От 20 тысяч рублей»: Как собрать ребенка в школу и не переплатить
- Адвокат: Россиянина задержали в Армении по ошибке из-за сбоя ИИ
- Размер компакт-дисков определила девятая симфония Бетховена
- Врач опровергла миф об опасности ранних арбузов для здоровья
- СМИ: В центре Дубая прогремели взрывы