Политолог объяснил изменение отношения россиян к Жириновскому после его смерти
Россияне изменили отношение к основателю ЛДПР Владимиру Жириновскому после смерти политика в том числе из-за созданного вокруг его образа мифа. Об этом заявил политолог Илья Гращенков в разговоре с «Лентой.ру».
Ранее издание провело опрос и выяснило, что 49 процентов читателей стали лучше относиться к Жириновскому после его смерти. Еще 5 процентов респондентов изменили отношение к политику в худшую сторону, а мнение 46 процентов участников опроса не изменилось. Исследование проводилось 21-24 апреля, в нем участвовали 31 487 пользователей.
Как отметил Гращенков, после смерти образ человека начинает выкристаллизовываться.
«Он превращается в киногероя или героя романа. И образ Жириновского формируется как раз в контурах такого супергероя», - поделился эксперт.
По словам политолога, Жириновского стали воспринимать как предсказателя, мецената, «практически как дедушку Ленина, такого бескорыстного бессеребренника». Также Гращенков высказал мнение, что в РФ не сложилось политическое поле, сейчас все меньше и меньше узнаваемых людей, а основатель ЛДПР стал воспоминанием о публичной политике как о чем-то ярком.
Кроме того, политолог напомнил о феномене, когда люди ностальгируют по чиновникам.
«Например, ушел [бывший мэр Москвы Юрий] Лужков в отставку — его все не любили. Прошло буквально пять лет и все стали скучать по Лужкову. А когда Лужков и вовсе умер, все стали по нему скучать вдвойне, вспоминать, как при нем было хорошо», — заключил Гращенков.
По его словам, у Жириновского такая же судьба.
