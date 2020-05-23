Вместо обычных летних лагерей в Москве проведут виртуальные онлайн-лагеря

Виртуальные онлайн-лагеря: «Киберлето-2020», «Город открытий» - станут альтернативой традиционному летнему отдыху юных москвичей за городом. Организация летнего отдыха для детей Москвы обсуждалась на заседании комитета по социальной политики в Совете Федерации, рассказала его председатель, депутат Московской городской Думы Инна Святенко в интервью газете «Аргументы и факты».

«Вместо обычных лагерей в Москве будут проводиться виртуальные онлайн-лагеря: «Киберлето-2020», «Город открытий». Программа, несмотря на непривычный формат, будет очень насыщенной. Прием заявок уже открыт на портале mos.ru. Школьники в игровой форме познакомятся с перспективными профессиями и современными технологиями: компьютерной графикой и веб-дизайном. Вместе с преподавателями ребята онлайн смогут устраивать челленджи, флешмобы и развивать свои таланты, участвовать в мастер-классах в прямом эфире в интернете на любой вкус», - заявила Инна Святенко.