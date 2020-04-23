ВЦИОМ: Большинство россиян все равно счастливы

Около половины (46%) респондентов заявили, что среди их знакомых и близких примерно одинаково и счастливых, и несчастливых людей, 33% отметили, что среди них, скорее, больше счастливых, 14% заявили, что больше — несчастливых, 7% участников опроса затруднились с ответом.



Почти треть (29%) связи свое счастье с наличием семьи, 25% радует собственное хорошее самочувствие, 14% отметили, что счастливыми их делают дети, 11% - карьера, 9% - материальное благополучие.



В то же время несчастными россиян делают материальные проблемы (11%), плохое положение в стране (8%), а также отсутствие стабильности (7%). Опрос проводился 15 апреля, в нем приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет.



Ранее во ВЦИОМ сообщили, что 57% опрошенных ими россиян планируют провести летний отдых дома, передает RT.

