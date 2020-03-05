Вместо денег бюрократия. В Госдуме ответили Грефу о качестве высшего образования

Очень низким назвал уровень высшего образования в России глава Сбербанка Герман Греф. Как передает РИА Новости, он указал, что в сотне лучших университетов нет ни одного российского. По словам Грефа, этому много причин - девяностые годы, отсутствие финансирования, но в первую очередь это проблема «управленцев - в правительстве, ректоров вузов, по всей вертикали».

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин в эфире НСН опроверг слова Грефа о низком качестве российского высшего образования.

«Качество нашего высшего образования лучше, чем места наших вузов в международных рейтингах. Рейтинги сочиняются под особенности вузов в тех странах, которые их сочиняют. В частности, в этих рейтингах очень высоко стоит наука. В России научные организации традиционно отделены от вузов, они в основном работали под эгидой Академии наук, а теперь под эгидой министерств. Естественно, по научным показателям наши вузы не могут не уступать зарубежным», - пояснил депутат.