Вместо денег бюрократия. В Госдуме ответили Грефу о качестве высшего образования
Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке в эфире НСН опроверг слова Грефа о низком качестве российского высшего образования.
Очень низким назвал уровень высшего образования в России глава Сбербанка Герман Греф. Как передает РИА Новости, он указал, что в сотне лучших университетов нет ни одного российского. По словам Грефа, этому много причин - девяностые годы, отсутствие финансирования, но в первую очередь это проблема «управленцев - в правительстве, ректоров вузов, по всей вертикали».
Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин в эфире НСН опроверг слова Грефа о низком качестве российского высшего образования.
«Качество нашего высшего образования лучше, чем места наших вузов в международных рейтингах. Рейтинги сочиняются под особенности вузов в тех странах, которые их сочиняют. В частности, в этих рейтингах очень высоко стоит наука. В России научные организации традиционно отделены от вузов, они в основном работали под эгидой Академии наук, а теперь под эгидой министерств. Естественно, по научным показателям наши вузы не могут не уступать зарубежным», - пояснил депутат.
При этом Смолин поддержал претензии главы Сбербанка к управлению образованием. «Согласен, что качество высшего образования в России в постсоветское время упало. Чтобы его повышать, нужно решить несколько системных проблем российского образования. Назову три – недофинансирование, низкий статус преподавателей, крайняя бюрократизация. Недофинансирование это не проблема только 90-х годов. Сейчас, по данным Всемирного банка, российское образование по доле финансирования находится на 98-м месте в мире. Напомню, бюджет Гарварда сопоставим с бюджетом всего высшего образования Российской Федерации. Состязание наших университетов с западными напоминает мне соревнование Эллочки-людоедки с миллиардершей Вандербильдихой (из романа «12 стульев» - НСН). Если сравнивать качество образования и уровень финансирования, то затраты на высшее образование еще далеко не самые неэффективные. То есть реальное качество нашего образования лучше, чем его финансирование, если сопоставлять с западными университетами.
Дело не столько в качестве ректорского корпуса и других управленцев на уровне вузов, сколько в бюрократизации управления системой образования в целом. По словам ректора одного из московских вузов, кроме Рособрнадзора его контролируют еще 18 разных организаций. По данным комитета Госдумы по образованию, каждое учебное учреждение ежегодно заполняет порядка 300 отчетов по 12 тысячам показателей. Людям просто некогда заниматься студентами и наукой. Время уходит на бюрократическое процедуры. Потому не нужно искать стрелочников, а нужно решать системные проблемы», - подчеркнул Смолин.
Ранее Греф призвал выводить из «зоны комфорта» ректоров государственных вузов, поскольку в России есть проблема с кадровым обеспечением.
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