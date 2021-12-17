«Начнем с себя»: «Теремок» готов прививать сотрудников ради отсрочки QR-кодов

QR-коды в заведениях общественного питания Петербурга будут ничтожно малой мерой из-за отсутствия ограничений в других сферах, где люди гораздо чаще могут заразиться коронавирусом, подчеркнул основатель сети «Теремок» Михаил Гончаров в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Ранее рестораторы Санкт-Петербурга ради отсрочки QR-кодов заявили о готовности привить 90% персонала до 27 декабря, чтобы не сорвать новогодние праздники.

«Я один из разработчиков этой инициативы. Просто в Петербурге принято распоряжение губернатора QR-кодов, и предлагается избежать ограничений за счет повышенного числа привитых сотрудников, а в Москве такого распоряжения не было принято. Это будет удар по экономике, потребуются меры поддержки, которые обычно запаздывают. И психологическая напряженность, безусловно, сохраняется. Это не будет каждый второй [посетитель], но мы полтора года сталкиваемся с такими ситуациями. Буквально две недели назад человек устроил жуткий скандал, бегал по ресторану, орал, что его угнетают, что мы фашисты, и это попало в сториз и широко разошлось», - поделился Гончаров.