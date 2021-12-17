«Начнем с себя»: «Теремок» готов прививать сотрудников ради отсрочки QR-кодов
QR-коды в кафе Петербурга могут превратиться в профанацию, которая лишь навредит экономике, поделился опасениями ресторатор Михаил Гончаров.
QR-коды в заведениях общественного питания Петербурга будут ничтожно малой мерой из-за отсутствия ограничений в других сферах, где люди гораздо чаще могут заразиться коронавирусом, подчеркнул основатель сети «Теремок» Михаил Гончаров в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Ранее рестораторы Санкт-Петербурга ради отсрочки QR-кодов заявили о готовности привить 90% персонала до 27 декабря, чтобы не сорвать новогодние праздники.
«Я один из разработчиков этой инициативы. Просто в Петербурге принято распоряжение губернатора QR-кодов, и предлагается избежать ограничений за счет повышенного числа привитых сотрудников, а в Москве такого распоряжения не было принято. Это будет удар по экономике, потребуются меры поддержки, которые обычно запаздывают. И психологическая напряженность, безусловно, сохраняется. Это не будет каждый второй [посетитель], но мы полтора года сталкиваемся с такими ситуациями. Буквально две недели назад человек устроил жуткий скандал, бегал по ресторану, орал, что его угнетают, что мы фашисты, и это попало в сториз и широко разошлось», - поделился Гончаров.
По словам ресторатора, владельцы кафе и ресторанов готовы сделать свой вклад в борьбу с пандемией, однако не могут контролировать вакцинацию посетителей.
«Прививки – это, конечно, позитивная мера, но нужно, чтобы не только рестораторы, но и посетители прививались. Кто за что может отвечать, тот за то и отвечает, поэтому мы предлагаем начать с себя. Государство может поспособствовать тому, чтобы больше прививались. В Сербии, например, начали выдавать серьезные суммы пожилым людям, это способствовало вакцинации пенсионеров. А предлагаемая мера настолько ничтожна, что она окажет больше угнетающего влияния на бизнес, чем исправит ситуацию [с заболеваемостью]. Тем более что в транспорте QR-коды решили не применять, а там люди едут, плотно прижавшись, и вполне достаточное время, чтобы заразиться. В ресторанах гораздо меньший риск, там мощные системы вентиляции. Очевидно, что рестораторы того же Татарстана несут убытки. Кто будет закрываться, для кого они станут критичными, покажет только жизнь. Но в целом это существенное ограничение», - отметил один из авторов инициативы.
При этом Гончаров напомнил, что часть противоэпидемических мер стали формальностью.
«А самое плохое, это когда формально правило введено, а на деле его не соблюдают, тогда пропадает вера в законность, и у людей какая-то каша в голове. Получается вместо борьбы профанация. И рестораторы стоят перед такой дилеммой: либо ты идешь этапом, у тебя забирают квартиру и ты банкрот, либо ты пропускаешь людей. Боюсь, немало предпринимателей поставлены перед таким выбором, и у меня рука не поднимется их осудить. Если мы говорим о каких-то жестких ограничительных мерах, то должны быть и «жесткие» меры поддержки, я общаюсь с коллегами из Парижа, из Германии, 80% упущенной прибыли им компенсировало государство, а у нас такого, к сожалению, не наблюдается», - подытожил ресторатор.
Ранее вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России, омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов призвал сделать воду бесплатной для всех посетителей ресторанов.
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