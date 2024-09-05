«Вместо родителей»: Штрафы до 100 тысяч для детей на электросамокатах оправдали

«Естественно, столь крупных штрафов для несовершеннолетних не было никогда. Детские поездки входят в ТОП-3 самых распространенных нарушений. Помимо наложение штрафа, в качестве наказания применяется блокировка аккаунта. При этом завести аккаунт на другой номер можно будет только при покупке нового мобильного телефона, поскольку аккаунт распознается не по номеру, а по самому мобильному устройству. В Департаменте транспорта порекомендовали увеличить сумму штрафа в 10 раз, потому что это действительно опасное явление, по-другому регулировать ситуацию не получается», — сказала Эрдман.

Собеседница НСН отметила, что операторы кикшеринга и Департамент транспорта частично подменяют родительские функции.

«Наверное, операторы и Дептранс несколько подменяют собой беспечных родителей, которые ошибочно воспринимают электросамокат как игрушку. Взрослые часто не осознают, что дети 10-12 лет, во-первых, из-за небольшого веса не могут управлять довольно тяжелым электросамокатом, во-вторых, у них не такая быстрая скорость реакции. А халатность родителей зачастую ужасает, их немое согласие влечет за собой очень страшные последствия. Поэтому призываю всех не потакать малолетним детям, которые просят дать покататься», — добавила эксперт.

Директор Ассоциации операторов электромобильности подчеркнула, что операторы пристально следят за возрастом пользователей.

«Если с банковской карты невозможно будет снять сумму штрафа, аккаунт будет автоматически заблокирован. Сейчас операторы активно работают в направлении идентификации возраста пользователей — интегрируют в систему идентификации банковские ID, ведут работу по авторизации через “Госуслуги”, следующим шагом, возможно, будет авторизация через mos.ru. Но хочется попросить быть бдительными и соотечественников: в случае нарушений отправлять фотографии через Telegram-бот, чтобы если не оштрафовать нарушителей, то хотя бы заблокировать аккаунты», — заявила собеседница НСН.

Вместе с тем Эрдман одобрила обучение детей управлению средствами индивидуальной мобильности (СИМ).

«Согласно ПДД, дети могут пользоваться СИМ практически с любого возраста: до 14 лет — на пешеходной зоне в сопровождении родителей, с 14 лет — самостоятельно, в том числе на проезжей части. Когда оператор разрешает пользоваться услугой с 18 лет, это инициатива самого бизнеса. Учить детей точно надо, причем не только правилам поведения на велосипедах и СИМ, но и управлению автомобилем. Операторы берут на себя социальную функцию, давая детям знания, которые им необходимы. Даже если несовершеннолетние в нарушение правил доберутся до кикшеринговых самокатов, пусть лучше едут по правилам, чем по незнанию натворят дел на дорогах», — подытожила она.

Ранее сообщалось, что в Москве планируют запретить электросамокаты в пределах Садового кольца.

