Властям Москвы посоветовали озеленить город по примеру Копенгагена
Генеральный директор ВЦИОМ в эфире НСН отметил значимость экологических проблем для всего мира.
Власти Копенгагена готовы бесплатно выдавать жителям саженцы деревьев при условии, что они будут за ними ухаживать. Это часть новой программы озеленения города.
Генеральный директор ВЦИОМ Валерий Фёдоров в эфире НСН отметил значимость экологических проблем для всего мира.
«Речь идет не просто о благоустройстве, но и о борьбе с глобальным потеплением. Этот рецепт нашу планету от глобального потепления, конечно, не спасет. Те меры, которые действительно могут помочь, не принимаются человечеством, так что приходится искать какие-то паллиативные решения, но лучше их, конечно, искать. Свой пример демонстрируют власти Дании. Думаю, правительству Москвы и других российских городов следовало бы изучить этот опыт. Увы, земля продолжает нагреваться, и это не способны отменить никакие выборы президента в США», – сказал он.
Кроме того, Фёдоров в эксклюзивном интервью НСН отметил, что всему миру придется подстраиваться под курс нового президента США.
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