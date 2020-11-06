Властям Москвы посоветовали озеленить город по примеру Копенгагена

«Речь идет не просто о благоустройстве, но и о борьбе с глобальным потеплением. Этот рецепт нашу планету от глобального потепления, конечно, не спасет. Те меры, которые действительно могут помочь, не принимаются человечеством, так что приходится искать какие-то паллиативные решения, но лучше их, конечно, искать. Свой пример демонстрируют власти Дании. Думаю, правительству Москвы и других российских городов следовало бы изучить этот опыт. Увы, земля продолжает нагреваться, и это не способны отменить никакие выборы президента в США», – сказал он.

Кроме того, Фёдоров в эксклюзивном интервью НСН отметил, что всему миру придется подстраиваться под курс нового президента США.

