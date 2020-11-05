Федоров: всему миру придется подстраиваться под США
Генеральный директор ВЦИОМ специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
В США прошли президентские выборы
В США состоялись президентские выборы. Борьбу за пост вели республиканец Дональд Трамп и демократ Джозеф Байден.
Валерий Федоров: «Голосуют американцы, а «болеют» жители всего земного шара. Ровно потому, что Америка при всем кризисе, при неизвестности ее краткосрочного и долгосрочного будущего остается самой мощной и влиятельной страной. Очевидно, история с подведением итогов займет еще немало времени, будут суды, будут протесты. Но это уже неважно. А важно, что вновь власти Соединенных Штатов меняют курс, а всему миру придется к этому курсу как-то адаптироваться: либо подстраиваться, либо противостоять», – прокомментировал в беседе с НСН Валерий Федоров.
В Великобритании вступает в силу повторный общенациональный карантин
Сегодня на территории Британии начался повторный карантин, с его помощью власти попытаются остановить новую волну заболеваний коронавирусом. Пока ограничительные меры будут действовать до 2 декабря.
Валерий Федоров: «Напомню, Великобритания, как и Соединенные Штаты, оказались в числе стран, наиболее пострадавших от пандемии коронавируса. Этот карантин показывает, что кто бы ни возглавил США, или какую-то другую страну, проблемы, с которыми он столкнется, остаются прежними. Придется искать подходы к их решению, а пока этих подходов не обнаружено. Нет их ни у Трампа, ни у Байдена, ни у Джонсона», – отметил социолог в эфире НСН.
Продажи спорттоваров в России выросли на треть
Пандемия спровоцировала трехкратный рост продаж спортивных товаров среди россиян. Самыми популярными позициями стали скакалки, беговые дорожки и коврики для йоги. Об этом говорится в исследовании онлайн-платформы Ozon.
Валерий Федоров: «Популярные конспирологические поиски – кто же виноват в пандемии коронавируса и зачем все это делается – можно дополнить. Производители спортивных товаров наживаются на этой эпидемии. Это, конечно, шутка. Вывод состоит в том, что пандемия серьезно меняет наш образ жизни», – сказал он НСН.
В Дании начнут бесплатно раздавать деревья
Власти Копенгагена готовы бесплатно выдавать жителям саженцы деревьев при условии, что они будут за ними ухаживать. Это часть новой программы озеленения города.
Валерий Федоров: «Речь идет не просто о благоустройстве, но и о борьбе с глобальным потеплением. Этот рецепт нашу планету от глобального потепления, конечно, не спасет. Те меры, которые действительно могут помочь, не принимаются человечеством, так что приходится искать какие-то паллиативные решения, но лучше их, конечно, искать. Свой пример демонстрируют власти Дании. Думаю, правительству Москвы и других российских городов следовало бы изучить этот опыт. Увы, земля продолжает нагреваться, и это не способны отменить никакие выборы президента в США», – подытожил в интервью НСН Валерий Федоров.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
Горячие новости
Заразились
1,7 млн+19 404 / сут.
Умерли
29 509+292 / сут.
Выздоровели
1,3 млн+12 238 / сут.
- Минобороны Армении: В районе Шуши уничтожены азербайджанские военные
- СМИ: Байден отрывается от Трампа в Неваде и сокращает разрыв в двух штатах
- Трамп подал иски во всех выбравших Байдена штатах
- Юрист объяснил, почему ношение шарфа вместо маски обернется штрафом
- Штаб Байдена заявил о неминуемой победе демократа на выборах в США
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru