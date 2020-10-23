В Москве представят результаты исследования экологической катастрофы на Камчатке

Итоги расследования причин загрязнения акватории Камчатки в пятницу 23 октября рассмотрят во время онлайн-конференции с федеральными министерствами и экологическими организациями. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на организаторов мероприятия.

В ходе круглого стола должны будут прозвучать официальные причины ЧП в регионе, приведены результаты исследований и экспериментов, проведенных специалистами РАН. Для установления причин произошедшего был проведен комплекс мер, в том числе генетические исследования.

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Также на повестке мероприятия контроль за состоянием полуострова, возобновление экосистемы вод, разработка мер для предотвращения повтора таких инцидентов.

Об экологическом ЧП в ряде бухт Камчатского полуострова стало известно в конце сентября. В районе Халактырского пляжа, а затем и в ряде других бухт восточного побережья были обнаружены тела морских животных, выбросившихся на берег. По факту произошедшего были заведены уголовные дела.

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ФОТО: flickr.com
ТЕГИ:КатастрофаЭкологияКамчатка
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