В Москве представят результаты исследования экологической катастрофы на Камчатке

Итоги расследования причин загрязнения акватории Камчатки в пятницу 23 октября рассмотрят во время онлайн-конференции с федеральными министерствами и экологическими организациями. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на организаторов мероприятия.

В ходе круглого стола должны будут прозвучать официальные причины ЧП в регионе, приведены результаты исследований и экспериментов, проведенных специалистами РАН. Для установления причин произошедшего был проведен комплекс мер, в том числе генетические исследования.