Экс-депутат Рады: Киев готовит подрыв Запорожской АЭС
Министерство обороны Украины готовится к проведению спецоперации по подрыву Запорожской атомной электростнации, сообщил в Telegram бывший депутат Верховной Рады Илья Кива.
По его словам, с этой целью подготовлены группы Главного управления разведки Министерства обороны Украины, которые ранее уже совершали подобные теракты в Приднестровье.
Кива отметил, что Киев уже начал информационную подготовку будущего теракта.
Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что работа Запорожской атомной электростанции после очередного обстрела Вооруженных сил Украины идет штатно.
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