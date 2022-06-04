Власти Запорожской области сообщили о ликвидации группы украинских диверсантов

«В Мелитопольском районе ликвидирована диверсионно-разведывательная группа террористов [президента Украины Владимира] Зеленского. В нее входили хорошо подготовленные люди, имеющие прямое отношение к украинским спецслужбам», — рассказал Рогов в беседе с РИА Новости.

Члены ДРГ оказали сопротивление при задержании и были ликвидированы. Сейчас проводятся следственные действия.

