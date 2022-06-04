Власти Запорожской области сообщили о ликвидации группы украинских диверсантов
Украинскую диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) нейтрализовали в Запорожской области. Об этом сообщил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.
«В Мелитопольском районе ликвидирована диверсионно-разведывательная группа террористов [президента Украины Владимира] Зеленского. В нее входили хорошо подготовленные люди, имеющие прямое отношение к украинским спецслужбам», — рассказал Рогов в беседе с РИА Новости.
Члены ДРГ оказали сопротивление при задержании и были ликвидированы. Сейчас проводятся следственные действия.
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