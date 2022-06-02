Под Запорожьем задержали криминального авторитета, подозреваемого в работе на СБУ

Спецназовцы Росгвардии задержали в Запорожской области украинского криминального авторитета, сообщает пресс-служба ведомства.

Путин присвоил 24-й отдельной бригаде спецназа наименование «гвардейская»

В сообщении говорится, что рецидивист оказал сопротивление, но был обезврежен.

«Сейчас задержанного проверяют на причастность к деятельности Службы безопасности Украины», - добавили в ведомстве.

Ранее в Казахстане задержали криминального авторитета Армана Джумагельдиева (Дикий Арман), который проходит по одному уголовному делу о попытке насильственного захвата власти в стране, сообщает RT.

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Фото: rosguard.gov.ru
ТЕГИ:Сбу УкраиныУкраинаКриминалРосгвардия
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