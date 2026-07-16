Хуснуллин заявил, что доля строительства в ВВП России превышает 20%

«За последние пять лет доля приросла на 1,9%. А по количеству налогов даёт 16,7%... приросла 2,9%», - добавил он.

Вице-премьер также отметил, что в строительстве и смежных секторах в настоящее время трудятся примерно 13 млн человек, то есть 17,7% занятых в экономике взрослых россиян.

Ранее Хуснуллин заявил, что население ежегодно инвестирует в жильё около 16 трлн рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

