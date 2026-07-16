Хуснуллин заявил, что доля строительства в ВВП России превышает 20%
Доля строительства со смежными отраслями в ВВП России превышает 20%. Как пишет RT, об этом на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил вице-премьер Марат Хуснуллин.
«За последние пять лет доля приросла на 1,9%. А по количеству налогов даёт 16,7%... приросла 2,9%», - добавил он.
Вице-премьер также отметил, что в строительстве и смежных секторах в настоящее время трудятся примерно 13 млн человек, то есть 17,7% занятых в экономике взрослых россиян.
Ранее Хуснуллин заявил, что население ежегодно инвестирует в жильё около 16 трлн рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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