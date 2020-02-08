Власти в Ульяновске опровергли сообщения о взрыве атомного реактора
Глава Ульяновской области Сергей Морозов потребовал от МВД найти и наказать авторов фейка о взрыве реактора на площадке Научно-исследовательского института атомных реакторов (НИИАР) в Димитровграде. О своем обращении в полицию он заявил на своей странице в Instagram.
Ульяновский губернатор отметил, что в соцсетях и мессенджерах получило распространение фейковое видео о, якобы, катастрофе на территории НИИАР. Сообщается, будто на площадке института взорвался атомный реактор и в Ульяновске в связи с этим превышен радиационный фон. По словам Морозова, авторы распространяют видео пожара на нефтеперерабатывающем заводе в Комсомольске-на-Амуре, который произошел в октябре 2019 года.
«Такие лживые сообщения распространяют люди, зарабатывающие на хайпе, на человеческом страхе и панике… Я обратился в правоохранительные органы с требованием найти и наказать этих людей. Их действия попадают под УК РФ и могут иметь серьезные последствия для распространителей недостоверной информации», - сообщил Сергей Морозов.
Глава региона подчеркнул, что ситуации в НИИАР штатная. Повышения радиационного фона в Ульяновской области нет.
«Я сам живу здесь, здесь живет моя семья, мои дети. И хочу заверить, что если бы существовала хоть какая-то угроза жизни и здоровью людей, наших с вами семей, мы бы предприняли все усилия, чтобы спасти всех, в том числе, организовали своевременное оповещение об опасности. Но никакой опасности нет, как нет никакой аварии или другой нештатной ситуации на территории НИИАР», - заявил Морозов.
Ранее Член общественного совета «Росатома» Валерий Меньшиков в интервью НСН назвал причины взрыва военном полигоне в Архангельской области 8 августа 2019 года, который изначально связывали с детонацией малогабаритного ядерного реактора. Эксперт заявил, что радиацию в Архангельской области излучают «некие иные ионизирующие источники».
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