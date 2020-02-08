Власти в Ульяновске опровергли сообщения о взрыве атомного реактора

Глава Ульяновской области Сергей Морозов потребовал от МВД найти и наказать авторов фейка о взрыве реактора на площадке Научно-исследовательского института атомных реакторов (НИИАР) в Димитровграде. О своем обращении в полицию он заявил на своей странице в Instagram.

Ульяновский губернатор отметил, что в соцсетях и мессенджерах получило распространение фейковое видео о, якобы, катастрофе на территории НИИАР. Сообщается, будто на площадке института взорвался атомный реактор и в Ульяновске в связи с этим превышен радиационный фон. По словам Морозова, авторы распространяют видео пожара на нефтеперерабатывающем заводе в Комсомольске-на-Амуре, который произошел в октябре 2019 года.

«Такие лживые сообщения распространяют люди, зарабатывающие на хайпе, на человеческом страхе и панике… Я обратился в правоохранительные органы с требованием найти и наказать этих людей. Их действия попадают под УК РФ и могут иметь серьезные последствия для распространителей недостоверной информации», - сообщил Сергей Морозов.