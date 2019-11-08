Семь стран подписали декларацию против фейковых новостей

Представители законодательных органов семи государств подписали в Ирландии декларацию о развитии международного сотрудничества в сфере регулирования социальных сетей, которая направлена на борьбу с вредоносным контентом, оскорблениями с сети и вмешательствами в онлайн-голосования на выборах. Об этом сообщает издание Irish Examiner.

В число стран, подписавших декларацию, вошли Ирландия, Австралия, Финляндия, Эстония, Сингапур, Великобритания и США.

По словам председателя «Международного Большого Комитета по дезинформации и фейк-ньюс» Хильдегарды Нотон, подписавшие декларацию государства должны «ввести мораторий на политическую рекламу с микро-таргетингом, которая содержит ложную или вводящую в заблуждение информацию» до тех пор, пока в этой сфере не будет установлено соответствующее правовое регулирование.

