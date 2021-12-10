Фонду «Круг добра» разрешат закупать «Золгенсму» до ввода в оборот

В сообщении говорится, что уже разработан проект изменений в правила закупки препаратов для детей с орфанными заболеваниями, согласно которым приобретать такие лекарства станет возможным в течение полугода после их регистрации.

«Таким образом, задержек с поставками препарата удастся избежать», - подчеркнули в Минздраве.

Ранее Минздрав зарегистрировал в России самый дорогой в мире препарат - лекарство от спинальной мышечной атрофии (СМА) для детей «Золгенсма», стоимость которого определена в $2,1 млн. По заверениям производителя, достаточно одноразового введения препарата, чтобы ребенок выздоровел.

