Фонду «Круг добра» разрешат закупать «Золгенсму» до ввода в оборот
Минздрав заявил, что фонд «Круг добра» сможет закупать препарат для лечения спинальной мышечной атрофии (СМА) «Золгенсма» до его ввода в гражданский оборот, сообщает пресс-служба ведомства.
В сообщении говорится, что уже разработан проект изменений в правила закупки препаратов для детей с орфанными заболеваниями, согласно которым приобретать такие лекарства станет возможным в течение полугода после их регистрации.
«Таким образом, задержек с поставками препарата удастся избежать», - подчеркнули в Минздраве.
Ранее Минздрав зарегистрировал в России самый дорогой в мире препарат - лекарство от спинальной мышечной атрофии (СМА) для детей «Золгенсма», стоимость которого определена в $2,1 млн. По заверениям производителя, достаточно одноразового введения препарата, чтобы ребенок выздоровел.
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