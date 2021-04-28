Власти ЮАР планируют закупить вакцину «Спутник V»
ЮАР планирует приобрести российскую вакцину «Спутник V», а также китайский препарат Sinopharm в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией. Об этом в ходе заседания парламента заявил министр здравоохранения республики Звели Мкхизе.
«Правительство намерено заказать ... вакцины "Спутник V" и Sinopharm ... Мы делаем это сейчас, поскольку ожидаем, что регулирующий орган в вопросе лекарственных средств Южно-Африканской Республики (SAHPRA) одобрит использование этих вакцин», — цитирует министра РИА Новости.
С начала пандемии в ЮАР было зарегистрировано 1 576 320 зараженных COVID-19, 54 186 пациентов скончались.
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