Власти ЮАР планируют закупить вакцину «Спутник V»

«Правительство намерено заказать ... вакцины "Спутник V" и Sinopharm ... Мы делаем это сейчас, поскольку ожидаем, что регулирующий орган в вопросе лекарственных средств Южно-Африканской Республики (SAHPRA) одобрит использование этих вакцин», — цитирует министра РИА Новости.

С начала пандемии в ЮАР было зарегистрировано 1 576 320 зараженных COVID-19, 54 186 пациентов скончались.

