Голикова призвала не продавать туры в Турцию на даты после 1 июня

Вице-премьер России Татьяна Голикова призвала туроператоров пока не продавать туры в Танзанию и Турцию на даты после 1 июня. Об этом она заявила на брифинге, который транслировал телеканал «Россия 24».

Авиасообщение с этими странами было приостановлено до 1 июня 2021 года, но, по словам вице-премьера, окончательное решение о возобновлении полетов будет принято с учетом эпидемиологической обстановки.

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Она отметила, что на данный момент ситуация с количеством заболевших в этих государствах остается сложной, в Турции введен комендантский час и ограничения на передвижение.

Ранее председатель госкомитета Республики Кипр по туризму Саввас Пердиос заявил, что с 10 мая для граждан, которые привились российским препаратом «Спутником V», для посещения страны не потребуется сдавать тест на коронавирус.

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Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:КоронавирусТуризмТурция
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