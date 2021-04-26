Голикова призвала не продавать туры в Турцию на даты после 1 июня

Вице-премьер России Татьяна Голикова призвала туроператоров пока не продавать туры в Танзанию и Турцию на даты после 1 июня. Об этом она заявила на брифинге, который транслировал телеканал «Россия 24».

Авиасообщение с этими странами было приостановлено до 1 июня 2021 года, но, по словам вице-премьера, окончательное решение о возобновлении полетов будет принято с учетом эпидемиологической обстановки.