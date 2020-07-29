Власти Турции допустили введение новых ограничений из-за COVID-19

Из-за роста числа выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией в центральных и восточных районах Турции власти страны могут ввести новые ограничительные меры. С таким заявлением выступил глава Минздрава республики Фахреттин Коджа.

Он подчеркнул, что пик пандемии в Стамбуле и Измире прошел, однако волна еще продолжается. А в центральной Турции и в восточных провинциях пик еще не достигнут.

В связи с этим Фахреттин Коджа призвал жителей страны во время праздника Курбан-байрам, который будет отмечаться в Турции с 31 июля по 3 августа, воздержаться от рукопожатий, поцелуев и объятий. Чиновник призвал соблюдать социальную дистанцию и меры предосторожности.

Между тем, ранее в Ассоциации туроператоров России заявили, что десятки тысяч наших соотечественников начали бронировать туры в Турцию. Как заявила исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе, большинство бронирований приходится на даты, следующие за 10 августа.