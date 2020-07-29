Власти Турции допустили введение новых ограничений из-за COVID-19
Из-за роста числа выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией в центральных и восточных районах Турции власти страны могут ввести новые ограничительные меры. С таким заявлением выступил глава Минздрава республики Фахреттин Коджа.
Он подчеркнул, что пик пандемии в Стамбуле и Измире прошел, однако волна еще продолжается. А в центральной Турции и в восточных провинциях пик еще не достигнут.
В связи с этим Фахреттин Коджа призвал жителей страны во время праздника Курбан-байрам, который будет отмечаться в Турции с 31 июля по 3 августа, воздержаться от рукопожатий, поцелуев и объятий. Чиновник призвал соблюдать социальную дистанцию и меры предосторожности.
Между тем, ранее в Ассоциации туроператоров России заявили, что десятки тысяч наших соотечественников начали бронировать туры в Турцию. Как заявила исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе, большинство бронирований приходится на даты, следующие за 10 августа.
Ранее сообщалось, что российским туристам, отправляющимся в Турцию, не понадобится ни виза, ни справка с отрицательным тестом на COVID-19, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР). Вместе с тем в самолёте они будут заполнять специальную анкету с личными данными, номером кресла, информацией о состоянии здоровья и адресе пребывания в стране.
По прибытии в аэропорт у туристов до паспортного контроля измерят температуру, а при наличии подозрительных симптомов предложат сдать бесплатный ПЦР-тест на коронавирус. Если результат окажется положительным, пассажира отправят в госпиталь, пишет Ura.ru.
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