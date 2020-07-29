Авиакомпания S7 возобновит полёты в Анталью 10 августа
Российский авиаперевозчик S7 Airlines намерен возобновить регулярные рейсы в Турцию с 10 августа. Компания уже начала продажу билетов, сообщает ТАСС.
Отмечается, что будут доступны полёты из Москвы в Анталью и Даламан.
Россия с 1 августа возобновляет авиасообщение с Танзанией, Великобританией и Турцией. Ранее стало известно, что компания Turkish Airlines планирует с 1 августа начать полёты из Стамбула в Москву, а также из Москвы в Стамбул и Анталью. Со 2 августа перевозчик готов выполнять рейсы из Санкт-Петербурга в Стамбул, с 10 августа – из Санкт-Петербурга в Анталью, передаёт RT.
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