Авиакомпания S7 возобновит полёты в Анталью 10 августа

Россия с 1 августа возобновляет авиасообщение с Танзанией, Великобританией и Турцией. Ранее стало известно, что компания Turkish Airlines планирует с 1 августа начать полёты из Стамбула в Москву, а также из Москвы в Стамбул и Анталью. Со 2 августа перевозчик готов выполнять рейсы из Санкт-Петербурга в Стамбул, с 10 августа – из Санкт-Петербурга в Анталью, передаёт RT.

