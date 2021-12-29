Власти Тюменской области разрешили общепиту работать по ночам

По его словам, в области был достигнут уровень вакцинации в 80% взрослого населения, что является одним из лучших в стране, а среди пожилых - 90%.

«Именно поэтому оперативный штаб Тюменской области принял решение смягчить ограничительные меры, которые являются одними из самых строгих в стране», - подчеркнул губернатор.

Моор добавил, что для посещения кафе и ресторанов после 23:00 гражданам по-прежнему понадобится предъявить QR-код или ПЦР-тест, которые с 30 декабря до 20 января отменяются для кинотеатров, театров, музеев, концертов, спортивных объектов.

Ранее власти Крыма разрешили до 20 января посещать общественные места без QR-кодов, передаёт ОТР.

