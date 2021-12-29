Власти Тюменской области разрешили общепиту работать по ночам
Губернатор Тюменской области Александр Моор на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил, что предприятиям общественного питания в регионе с 30 декабря разрешается работать после 23:00.
По его словам, в области был достигнут уровень вакцинации в 80% взрослого населения, что является одним из лучших в стране, а среди пожилых - 90%.
«Именно поэтому оперативный штаб Тюменской области принял решение смягчить ограничительные меры, которые являются одними из самых строгих в стране», - подчеркнул губернатор.
Моор добавил, что для посещения кафе и ресторанов после 23:00 гражданам по-прежнему понадобится предъявить QR-код или ПЦР-тест, которые с 30 декабря до 20 января отменяются для кинотеатров, театров, музеев, концертов, спортивных объектов.
Ранее власти Крыма разрешили до 20 января посещать общественные места без QR-кодов, передаёт ОТР.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,5 млн+21 119 / сут.
Умерли
307 тыс.+932 / сут.
Выздоровели
9,4 млн+42 776 / сут.
- Артемий Лебедев заплатит 117 тысяч рублей за оскорбление женщины
- СМИ: один человек пострадал в результате взрыва в квартире в Москвы
- Путин поздравил Пашиняна с Новым годом и Рождеством
- Власти Тюменской области разрешили общепиту работать по ночам
- В Госдуме предложили установить День памяти распада СССР
- Подавшие сигнал SOS в горах КБР туристы спускаются к селу Верхняя Балкария
- Мать погибшего в Подмосковье мальчика рассказала подробности о сыне
- ФАС снизила цены на ряд лекарственных препаратов
- Иск Костюшкина к Монеточке рассмотрят в Басманном суде Москвы
- «Спутник Лайт» одобрили в Тунисе в качестве универсального бустера
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru